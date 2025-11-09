Il giornalista Enzo Bucchioni, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato le vicende in casa Fiorentina a poche ore dalla sfida contro il Genoa:
Bucchioni: “Dopo Barone società allo sbando. Vanoli? Background interessante”
Dopo aver visto la partita di Mainz ho pensato: ”prima arriva Vanoli meglio è". Giovedì si è vista una Fiorentina senza anima, con una tenuta atletica molle e giustamente ultima in classifica. La situazione ora è complicata, ma il tecnico ha un background interessante. Tuttavia dovrà tirare fuori il meglio da quello che questa situazione può offrirgli. La partita contro il Genoa potrebbe rivelarsi fondamentale per alimentare qualche speranza positiva, anche perché dopo la sosta arriveranno Juventus e Atalanta. La Fiorentina rischia non solo di restare ultima, ma anche di essere ulteriormente distanziata dalle altre squadre.
Società—
Dopo la scomparsa di Joe Barone la società è finita allo sbando. Lo si è visto anche con le dimissioni di Pradè. Non è stata sostituita nessuna figura di rilievo all'interno dell’organico.
