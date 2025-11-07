Il telecronista sportivo, Fabio Caressa, sul suo canale YouTube ha commentato il momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Caressa: “Alla Fiorentina manca fiducia. Pioli? Mai visto sereno, esonero giusto”
news viola
Caressa: “Alla Fiorentina manca fiducia. Pioli? Mai visto sereno, esonero giusto”
Le parole di Fabio Caressa sul momento negativo che sta passando la Fiorentina, l'arrivo di Vanoli e l'esonero di Pioli
Vanoli lo conosco, è una persona distinta e per bene. La vicenda Pioli si è chiusa malissimo, c'è mistero intorno alla Fiorentina. La proprietà è lontana. Dopo la morte di Barone c'è stato un momento di grande incertezza e non si è riusciti a concentrarsi sul presente. Sul mercato è stato sbagliato qualcosa: prendere tutti questi attaccanti e farne giocare solo uno è un errore. Piccoli è uno che era abituato a giocare sempre. A centrocampo, poi, manca qualcosa. Dietro le cose non vanno. C'è una mancanza generale di fiducia.
LEGGI ANCHE
Su Pioli—
Pioli non l'ho mai visto sereno, in panchina era nevrotico. Si vedeva che non si raccapezzava. Quando succede questo entri in un loop difficile. Dopo il Lecce non si poteva far altro che mandarlo via. Gli ingranaggi si erano rotti, la squadra era emotivamente terrorizzata. Con la speranza se ne può uscire. Ora la Fiorentina deve pensare ad uscire da questa situazione di classifica, altrimenti il rischio è alto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA