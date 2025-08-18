Malusci: “Le seconde linee non mi danno garanzie. Nessun dubbio su Dzeko”

Alberto Malusci , ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"Il precampionato è una cosa diversa. Darò delle valutazioni dalla prossima settimana. Pioli ha lavorato con un gruppo già consolidato. Le conferme dei migliori giocatori sono state le notizie migliori di questo mercato. Manca ancora quel qualcosa in più nel completamento della rosa."