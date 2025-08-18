Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Malusci: “Le seconde linee non mi danno garanzie. Nessun dubbio su Dzeko”
"Il precampionato è una cosa diversa. Darò delle valutazioni dalla prossima settimana. Pioli ha lavorato con un gruppo già consolidato. Le conferme dei migliori giocatori sono state le notizie migliori di questo mercato. Manca ancora quel qualcosa in più nel completamento della rosa."
Polissya?—
"Pioli metterà la formazione titolare. Non ti puoi permettere di fare il turnover da subito. Anche col Cagliari giocheranno i migliori. La garanzia delle prime linee non me la danno le seconde. Pioli dovrà lavorare sulla testa di questi ragazzi, perché nel corso dell'anno saranno fondamentali anche le "riserve". Dovranno mettere in difficoltà l'allenatore in ogni gara."
Dzeko—
"I dubbi su Dzeko dovranno essere subito accantonati. Un giocatore di 38 anni come lui sa gestirsi da solo. In più, solo averlo in campo, con la sua intelligenza tattica, regalerà alla Fiorentina un qualcosa in più. Se con il Polissya non giocherà non credo che sarà da ricondurre ad una bocciatura."
