Repubblica: “Ecco cosa ha chiesto Stefano Pioli per la difesa della Fiorentina”

La priorità della Fiorentina in sede di mercato è il vice Kean, ma la mancata cessione (almeno per il momento) di Beltran complica i piani del club viola. Attacco, ma anche difesa perché - come riporta Repubblica Firenze - "Pioli ha chiesto un giocatore veloce da integrare a quelli attualmente in rosa, bravi in marcatura, un po’ meno a coprire in velocità metri in campo aperto: i dirigenti si erano mossi per Itakura, passato poi dal Gladbach all’Ajax e tengono altri nomi sotto silenzio. Molto, anche qui, dipenderà dalle uscite. Pablo Marì ha mercato, Comuzzo ancora di più, ma offerte irrinunciabili da trenta milioni a salire per Pietro, che piace in premier League e anche in Bundesliga, non ne sono arrivate pur essendo “ giorni caldi” come dichiarato informalmente dall’entourage del difensore".