Repubblica: “Attacco? Pioli ha chiesto di alzare il livello. No a semplice aggiunta”

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante, ma prima serve la cessione di Lucas Beltran. Peccato, però, che l'argentino continui a rifiutare tutte le proposte che gli sono arrivate. Come scrive Repubblica Firenze, "la sensazione è che Lucas aspetti il River Plate fino all’ultimo, ma che i millionarios non siano pronti, sia economicamente che come rosa, per un ritorno. Un bel rebus che condiziona la Fiorentina: Beltran a Firenze sta bene, lascerà i viola solo di fronte a un’offerta giusta e non forzerà la mano. Tradotto, senza i 10- 15 milioni che arriverebbero dalla cessione dell’argentino difficile andare su profili come Ioannidis — il Panathinaikos chiede comunque di più — o Daku del Rubin Kazan, più logico cercare un’operazione in prestito con diritto di riscatto nel mercato italiano o internazionale. E qui entra in scena Pioli: il tecnico ha chiesto un calciatore in grado di alzare il livello, non una semplice aggiunta. Il che esclude nomi giovani e potenzialmente interessati come Shpendi del Cesena".