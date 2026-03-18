Malusci: “Piccoli? Non è colpa sua se è stato pagato 27mln. Do un consiglio a Kean”

Alberto Malusci , ex difensore viola, ha fatto il suo intervento oggi al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole in vista del ritorno di Conference League di domani:

Piccoli e Kean

Piccoli? Non l'ha mica scelto lui di essere pagato 27 milioni. Prende tante botte quando gioca, non è facile fare l'attaccante adesso. A Kean voglio dare un consiglio. Hai fatto tanti gol, sei importante allora ti devi fare vedere nello spogliatoio. Come all'epoca mia c'era Batistuta. Io lo vedevo con un punto di riferimento. Così deve fare Moise.