Alberto Malusci, ex difensore viola, ha fatto il suo intervento oggi al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole in vista del ritorno di Conference League di domani:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Piccoli? Non è colpa sua se è stato pagato 27mln. Do un consiglio a Kean”
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Malusci: “Piccoli? Non è colpa sua se è stato pagato 27mln. Do un consiglio a Kean”
A voi le parole di Alberto Malusci al Pentasport di oggi.
Credo che le sensazioni di preoccupazione pre partita fossero giustificate da ciò a cui ci ha abituato la Fiorentina. A Cremona si sono riaccesi giocatori che non vedevamo in forma da tempo: Dodò ha fatto un gol strepitoso, Gudmundsson uguale, il gol di Piccoli è da centravanti vero. Per quello che abbiamo visto lunedì, ci sono buone speranze! Chiaramente devono rimanere concentrati fino alla fine perché ancora mancano 9 partite.
Il lavoro di Paratici—
Le valutazioni di un direttore arrivano in maniera consapevole, all'interno tutti sanno quanto è stata grave la situazione di quest'anno. Se fossi io il direttore sportivo, farei molti cambi all'interno della squadra: voi vi fidereste ancora di una squadra così? Comunque, secondo me è ancora troppo presto per fare queste valutazioni, Paraticise ne occuperà quando non avranno più la preoccupazione della salvezza. Fazzini sarebbe una mezzala di ottimo livello, ma dovremmo sentire Vanoli cosa ne pensa: il prossimo anno lo terrei solo se arrivasse un allenatore che crede davvero in lui.
In vista del Rakow—
Col Rakowcercherei di gestire la partita, anche se spesso noi non siamo in gradi di farlo: dobbiamo essere bravi in costruzione e nel non commettere falli negli ultimi 30 metri. Domani, la concentrazione è importantissima, non bisogna fare come lo Jagiellonia. Quando si scende in campo, l'obiettivo dei calciatori deve essere solo vincere.
Piccoli e Kean—
Piccoli? Non l'ha mica scelto lui di essere pagato 27 milioni. Prende tante botte quando gioca, non è facile fare l'attaccante adesso. A Kean voglio dare un consiglio. Hai fatto tanti gol, sei importante allora ti devi fare vedere nello spogliatoio. Come all'epoca mia c'era Batistuta. Io lo vedevo con un punto di riferimento. Così deve fare Moise.
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