Piccinetti controcorrente: “Parisi bravo, ma prima ha commesso tantissimi errori”

"A Parisi vanno riconosciuti i meriti per ciò che sta mostrando, ma è giusto essere onesti: quando è stato impiegato da terzino ha commesso numerosi errori"

La Fiorentina deve imparare a saper amministrare il vantaggio come ha fatto lunedì, perché ci sono sfide — come quelle contro Lecce e Verona — in cui anche un successo per 1-0 può risultare decisivo. In questa squadra diversi giocatori sembrano mancare di spirito agonistico, della voglia di combattere e sacrificarsi costantemente, forse perché abituati a contesti meno duri e competitivi. A Parisi vanno riconosciuti i meriti per ciò che sta mostrando, ma è giusto essere onesti: quando è stato impiegato da terzino ha commesso numerosi errori, alcuni dei quali sono costati anche dei gol