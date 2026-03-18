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Piccinetti controcorrente: “Parisi bravo, ma prima ha commesso tantissimi errori”

Piccinetti controcorrente: “Parisi bravo, ma prima ha commesso tantissimi errori” - immagine 1
"A Parisi vanno riconosciuti i meriti per ciò che sta mostrando, ma è giusto essere onesti: quando è stato impiegato da terzino ha commesso numerosi errori"
Redazione VN

Claudio Piccinetti, ex giocatore e ex allenatore, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Fabiano Parisi, controcorrente rispetto al momento del giocatore:

La Fiorentina deve imparare a saper amministrare il vantaggio come ha fatto lunedì, perché ci sono sfide — come quelle contro Lecce e Verona — in cui anche un successo per 1-0 può risultare decisivo. In questa squadra diversi giocatori sembrano mancare di spirito agonistico, della voglia di combattere e sacrificarsi costantemente, forse perché abituati a contesti meno duri e competitivi. A Parisi vanno riconosciuti i meriti per ciò che sta mostrando, ma è giusto essere onesti: quando è stato impiegato da terzino ha commesso numerosi errori, alcuni dei quali sono costati anche dei gol

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