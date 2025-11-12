Malusci duro: “Basta alibi, i problemi della Fiorentina non sono fisici”

Oggi, Alberto Malusci, ex difensore viola, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport circa la crisi viola

L'ex viola Alberto Malusci, ha parlato del momento della Fiorentina, ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno:

"Non mi sembra corretto dichiarare al termine della partita col Genoa che i problemi di questa Fiorentina sono di natura fisica. Prima di tutto perché è soltanto un grande alibi e poi perché è una mancanza di rispetto alla persona che ti allenava poco fa. La squadra dovrà prendersi le proprie responsabilità. Le colpe non sono solo di Pioli. I giocatori non si assumono mai le responsabilità davanti alle telecamere."

"I problemi non sono fisici" — "Spero che le doppie sedute siano incentrate alla conoscenza del gruppo. Tutte queste sconfitte non sono arrivate per motivi fisici, ma per delle lacune tecniche importanti. Vanoli dovrà cambiare la testa dei calciatori. Servono dei punti alla Fiorentina, non il bel gioco. Ci vogliono più fatti e meno parole. Contro il Genoa ho visto più fluidità delle manovra. Dipenderà molto da Vanoli, ma anche dai calciatori il cambio di tattica in difesa."

Il mercato moderno — "Purtroppo sono amante degli anni in cui giocavo io. Anche il mercato veniva fatto in maniera diversa. Il direttore sportivo parlava con l'allenatore e insieme compravano i migliori profili per i ruoli cercati. Oggi invece, un giocatore lo compra il presidente, due vengono comprati dal direttore sportivo perché è amico del procuratore, tre/quattro li vuole l'allenatore. Il calcio non è questo. Poi dopo vieni a scoprire che Pioli non voleva Piccoli e questa cosa mi fa andare al manicomio."