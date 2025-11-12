Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, è intervenuto al "Pentasport" di Radio Bruno per parlare del nuovo tecnico viola Paolo Vanoli. Proprio Antonelli prese Vanoli sulla panchina veneta nel 2022. Ecco le sue parole:
news viola
Ds Venezia su Vanoli: “Da ultimi ci ha portato ai playoff. Ecco il punto di forza”
"E' difficile giudicare quello che sta succedendo a Firenze. Non è una squadra che merita l'ultimo posto in classifica. Con Vanoli abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme. Prese la squadra da ultima in classifica e arrivammo ai playoff. L'anno dopo ci portò in Serie A. Lui e il suo staff sono molto competenti. Vanoli fa della motivazione il suo punto di forza. Ha grandissima passione per questo lavoro. In queste condizioni è fondamentale far risultato il prima possibile e credo che Paolo lavorerà proprio su questo."
Nicolussi Caviglia—
"L'anno scorso ha giocato a due a centrocampo. Nella seconda parte di campionato siamo passati a tre e lui faceva il play. E' un ragazzo che può giocare in entrambi i moduli. Penso che nel suo percorso di crescita abbia bisogno di una squadra che ritrovi fiducia. Soltanto con la fiducia dell'ambiente potrà diventare un calciatore importante per il club."
© RIPRODUZIONE RISERVATA