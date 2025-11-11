Viola News
Marinozzi: “Vanoli post Genoa non mi è piaciuto”

Le parole del giornalista, Andrea Marinozzi, sulla scelta della Fiorentina di puntare, come sostituto di Pioli, su Paolo Vanoli
Il giornalista di DAZN, Andrea Marinozzi, ha parlato sul suo canale YouTube della Fiorentina e della scelta di andare a prendere Paolo Vanoli in panchina. Queste le sue parole.

Per Vanoli situazione difficile. A Firenze fa un salto, andando ad allenare una rosa di buon livello, ma in una situazione tragica. Sarà importante la gestione psicologica. La conferenza stampa post Genoa non mi è piaciuta, perché ha criticato in maniera velata, nemmeno troppo, Pioli. Non è stata elegante, ma furbo per portarsi i tifosi dalla sua. Il suo sarà un lavoro complesso, anche se, visto l'andamento delle ultime in classifica, due vittorie possono già risollevare la Fiorentina.

