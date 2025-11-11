Matri: “Palladino a Firenze è stato sottovalutato. Ha gestito la pressione”

Alessandro Matri non ha dubbi, la scelta dell'Atalanta è giusta. Il lavoro di Palladino è stato sottovalutato

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Dopo l'esperienza con la Fiorentina il tecnico vuole dimostrare il suo valore. La sua stagione fiorentina ha fatto discutere. Alessandro Matri ha parlato a Dazn, esprimendosi a favore dell'ex tecnico viola. Le sue parole:

"Palladino a Firenze ha dimostrato di avere abilità nel creare alchimia con i giocatori. Durante la scorsa stagione si è adattato, cambiando spesso modulo. All'Atalanta trova una rosa adatta alle sue idee, al suo calcio, con attaccanti di alto livello. Palladino ha saputo gestire la pressione di una piazza complessa come Firenze, che quest'anno fatica, e non poco. Il suo lavoro è stato sottovalutato. Ha chiuso con 65 punti, ma sembrava che le cose fossero andate male"