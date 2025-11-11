Monti: “Cataldi serviva come il pane. Vanoli? deve fare il contrario di Pioli”

Il conduttore televisivo e grande tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Ieri ho parlato con un preparatore atletico. Mi ha detto che devi essere molto bravo anche lì, perché se fai doppio allenamento serve anche una fase di recupero. Da un esterno fa effetto vedere cambi in panchina alla Juventus e alla Fiorentina. Juric non arrivava da grandi momenti, quindi poteva essere prevedibile. Io questa estate ero veramente contento. E' da questi momenti che si capisce che noi tifosi dobbiamo fare solo i tifosi.
Sul mancato riscatto di Cataldi—
Io sono rimasto allibito dal non aver riscattato Cataldi, avrebbe fatto veramente grande comodo in questo momento. Per me lui era il capitano della Fiorentina, perché ha grinta e già in un anno a Firenze si era attaccato moltissimo alla maglia.
Su Pioli e Vanoli—
Sono rimasto veramente deluso da Pioli, sul piano sportivo. Ha sbagliato tutto, mi ha fatto molto male. Le prime parole di Vanoli, invece, mi sono piaciute.
Sulla partita—
Domenica ho visto il miglior Gudmundsson, che non vedevo da diversi mesi ormai. Con Piccoli si sono spesso trovati. Prendere quel gol da terra è roba da salesiani. Di questa squadra, fino ad ora, salvo Fortini, perché è un ragazzino che sta dando tanto. Si vede che ha voglia di mettersi in mostra, è forte. Ma gli altri... Sono veramente curioso di come lavorerà Vanoli. Ci spero tanto in lui. Deve fare tutto il contrario di quello che ha fatto Pioli, a partire dal legame con i giocatori.
