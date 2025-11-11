Bocci: “Kean e Gudmundsson in nazionale si trasformano. Ora devono incidere”

Il giornalista Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento che sta passando la Fiorentina. Le sue parole:
Per Gattuso l'assenza di Kean è un grande problema. Non ho capito se ce l'ha direttamente con la Fiorentina. Ma i viola adesso devono pensare a sé. Penso e spero che l'attaccante possa sfruttare questi giorni per recuperare al meglio e dare una grande mano alla Fiorentina per uscire dai guai. Noi abbiamo due giocatori, soprattutto due, che quando si tolgono la maglia viola e mettono quelli della nazionale si trasformano. E parlo di Kean e Gudmundsson. Evidentemente, il male della Fiorentina è generalizzato. Piccoli e Gudmundsson insieme? Per me quando sta bene gioca Kean, da capire poi come e lo deciderà Vanoli. L'islandese deve crescere ancora per tornare ad essere quello di Genova e comunque è un giocatore che nella mia squadra giocherebbe sempre, perché anche dal nulla può risolverti una partita. Pur non giocando bene, fino ad ora, ha segnato 7 gol, contando anche la nazionale.
