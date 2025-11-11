L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue considerazioni:
Amoruso: “Visto qualche giocatore sentirsi già fenomeno dopo lo scorso anno”
Quanto è importante questa sosta per Vanoli? Vero, anche se molti giocatori sono in ritiro con le nazionali. Questa sosta ti può aiutare a rendere tutti i calciatori partecipi della squadra. Con il Genoa messo il primo mattoncino, come ha detto anche lui. Adesso bisogna imparare a ragionare da squadra che deve lottare su ogni pallone, ogni secondo della partita e non da squadra che lotta per Champions League o Europa League.
Sulla squadra—
Pioli avrà avuto tutte le colpe del mondo, ma io non ho visto tutta questa rabbia nei giocatori per uscire da questa situazione. Sono loro che vanno in campo. C'è bisogno che ricomincino a correre bene, non a caso. Ho visto qualche giocatore che, dopo la stagione dello scorso anno, si sentiva già un fenomeno e questo non va bene. Se erano fenomeni non giocherebbe alla Fiorentina. I giocatori ora devono lavorare con testa e cuore. Devono restare concentrati ed essere perfetti e capire che sono loro ad essersi messi in questa situazione. Come si sistema questa situazione in difesa? Tornando all'ABC. Facendo lavori mirati sui singoli e di reparto. Non esiste non avere esterni d'attacco. Nessuna squadra di Serie A è in questa situazione. Non puoi sperare solo in Dodò e Gosens, che sono due esterni difensivi. A gennaio dovresti spendere altri 50 milioni per fare le cose per bene.
