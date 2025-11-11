Onofri: “Ci sono due paradossi in Genoa-Fiorentina. Gudmundsson in ripresa”

L'ex calciatore e allenatore del Genoa, Claudio Onofri, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della partita di domenica tra i rossoblu e la Fiorentina terminata 2-2. Le sue parole:
E' stata una partita di grande attenzione per le due squadre, vista la classifica. Ovviamente perdere sarebbe stato un dramma per entrambe. La Fiorentina è molto indietro, rispetto ai valori della rosa. Io me l'aspettavo una partita di questo tipo. Il paradosso è che queste partite, solitamente, finiscono 0-0, invece ci sono stati quattro gol. L'altro paradosso è che uno dei peggiori in campo ha fatto un gol straordinario (Colombo, ndr). Io non so come abbia fatto. Genoa e Fiorentina sono due squadre che hanno valori superiori all'attuale classifica, quindi è anche difficile analizzare il tutto. Oggi l'aspetto fisico è da mettere all'ultimo posto, in quanto ci sono preparatori atletici e tutti hanno un modo di operare abbastanza simile.
Su Gudmundsson—
L'ho visto migliorato. Chiaro, che quello che ho visto qui a Genova è ancora lontano, perché faceva veramente la differenza. Faceva tutto e bene. Certo, non è quello però è in miglioramento rispetto alle partite precedenti. Se ritorna ad essere quello che ho conosciuto a Genova allora insieme a Kean darà una grande mano alla Fiorentina.
