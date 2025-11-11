Onofri: “Ci sono due paradossi in Genoa-Fiorentina. Gudmundsson in ripresa”

Le parole dell'ex calciatore e allenatore del Genoa, Claudio Onofri, sulla partita di Marassi contro la Fiorentina

L'ex calciatore e allenatore del Genoa, Claudio Onofri, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della partita di domenica tra i rossoblu e la Fiorentina terminata 2-2. Le sue parole: