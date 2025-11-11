Rocchi: “Gol di Colombo regolare, niente immediatezza. Ranieri? C’è rigore”

Gianluca Rocchi spiega così la decisione sulla rete di Colombo, Il mani dell'attaccante non è immediato

Come di consueto ad Open Var, trasmissione di Dazn, è intervenuto il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi. Nel corso dell'ultima puntata si è parlato anche del gol di mano di Colombo, che è valso il 2-2 in Genoa-Fiorentina. Le parole di Rocchi:

"In questo caso, se Colombo tocca di mano e tira immediatamente il gol va annullato, perchè rientriamo nel caso di Pisa-Fiorentina (rete annullata a Meister). Qui dopo il mani di Colombo, c'è un successivo tocco della Fiorentina, e viene annullata la problematica del tocco immediato. Quindi si deve valutare la punibilit del fallo di mano, e devo dire la verità, ci volevca anche meno tempo per giudicarla, mi sembra una punibilità 0. Per cui la rete è regolare"

Il rigore di Ranieri: "Giustamente il rigore è stato fatto rivedere a Guida, perchè lui in campo ha una valutazione diversarispetto alla realtà. Il calcio di rigore è corretto. In questo caso non c'è autogiocata"