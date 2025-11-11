Malusci: “Basta gerarchie, gioca chi sta bene! Vanoli qui per una nuova mentalità”

Viola News
A voi le parole con le quali Alberto Malusci si è espresso durante il Pentasport di oggi.
Oggi, Alberto Malusci, ex difensore viola,  ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport circa la crisi viola e il nuovo incarico di Vanoli e Goretti.

Mi sembra assurdo sentir dire che la preparazione sia stata sbagliata, i calciatori sono monitorati 24 ore su 24. Mi sorprende che nessuno abbia fatto niente per cambiare la situazione: se fossi stato in Goretti, sarei intervenuto prima su questo fatto. Vanoli in un giorno e mezzo non poteva fare grandissime cose, ma qualcosina in più è stato visto, anche se ancora troppo poco.

Ma che Fiorentina era a fine mercato?

Sin dal primo giorno mi è sembrata una Fiorentina presuntuosa e ciò si è visto senza interruzione dalla prima giornata di campionato. Pioli ha giocato a Firenze e l'ha allenata, volendola fortemente. Mi dispiace per quello che gli è successo; ma in campo ci vanno i calciatori e adesso è giusto che si prendano le loro responsabilità. Ora rientrano in gioco tutti quanti: gioca chi sta bene, non esistano più le gerarchie! Vedo una squadra che prende goal come se nulla fosse.

L'approccio di Vanoli al carattere della squadra

Vanoli l'ha detto sul secondo gol subito dal Genoa. Se l'arbitro non fischia è inutile lamentarsi. Ciò coincide col fattore della mentalità: deve cambiare. Dodo e Pongracic a me piacciono ma non stanno rendendo. Serve gente che sta bene e che abbia voglia di giocare per vincere. L'allenatore è stato cambiato per dare qualcosa di nuovo, qualcosa di più. A me Vanoli piace molto a livello caratteriale e non, mi piace quello che dice e come si esprime.

