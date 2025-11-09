Il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara in collegamento a "Viola" su Rtv38 ha detto:
Ferrara: "Goretti nuovo d.s.? Ne ero certo. A gennaio serve un centrocampista"
Per la Fiorentina da qui a fine stagione ogni partita deve essere una battaglia sportiva, una sfida, una lotta. Contro il Genoa abbiamo visto qualcosa di buono ma anche i vecchi difetti, come la difesa sui calci piazzati, certo non si può pretendere che in tre giorni scomparissero. Alcuni elementi cardine come Dodo non stanno rendendo e grosse alternative in rosa non ce ne sono, dobbiamo migliorare gara per gara. Alla storia della preparazione fisica sbagliata non ci volevo credere, ma guardando le ultime partite non puoi non pensarlo, gli ultimi 20' finiamo sempre in difficoltà. La promozione di Goretti? Ero sicuro che sarebbe stato lui il post-Pradè, Commisso in dirigenza vuole persone che conosce direttamente, si era già visto dopo la scomparsa di Barone. Il mercato? Servono giocatori buoni per la causa viola, sicuramente un centrocampista in primis, certo ci sono anche alcuni da vendere.
