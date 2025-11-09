Così Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ospite di "Viola" su Rtv38:
Amoruso: “Con il Genoa mi è piaciuto Gud. La condizione? In due settimane si sistema”
L'ex calciatore gigliato ha messo in evidenza alcuni aspetti positivi della gara di Genova
A volte sembra che questa squadra non si renda conto ancora che l'obiettivo è cambiato, serve cambiare la testa per tutta la durata della partita. Le sostituzioni che ha fatto Vanoli a Genova non erano indirizzate al risultato ma a capire anche chi ha a disposizione. La partita è stata, comunque, discretamente gestita. Problemi di condizione per la squadra? Non mi parlate di preparazione al caldo del Viola Park ragazzi, perché il calcio oggi è cambiato. E' un discorso sicuramente più ampio, ma sono convinto che in due settimane, quelle di questa sosta, si possa già migliorare. Contro il Genoa ho apprezzato Gudmundsson quando si abbassava, la squadra giocava a due-tre tocchi dandogli più alternative nella scelta del passaggio. Non a caso, quando qualcuno tipo Dodo o Pongracic teneva troppo palla, Vanoli dalla panchina si faceva sentire...
