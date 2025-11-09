Bucchioni è sicuro: “Bisogna rassegnarsi e pensare solo a salvarsi”

Di seguito il commento di Enzo Bucchioni su Radio Bruno dopo Genoa-Fiorentina 2-2:
Non ho visto chissà cosa di diverso, ma in due giorni cosa potevamo chiedere? I giocatori sono gli stessi, non cambi la mentalità schioccando le dita. Ci sono tante situazioni che rendono tutto complicato, ma ora arrivano due settimane per provare a mettere mano. Tutte quelle in fondo hanno fatto punti, siamo sempre ultimi. Bisogna ripulire le teste e vedere cosa succede, ma individuare il problema non è facile, altrimenti lo avrebbe già fatto Pioli che non è l'ultimo arrivato. Si sono trascinati tutti da soli in un gorgo da cui salvarsi, la stagione è ormai andata, bisogna pensare solo a questo. Questi giocatori sono da lotta salvezza, massimo media classifica, Nicolussi, Mandragora, lo stesso Fazzini che tutti idolatrano.
