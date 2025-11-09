Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato in collegamento con Radio Bruno dopo Genoa-Fiorentina 2-2:
Cecchi: “E’ un punto da prendere col sorriso, e vi spiego perché”
Io lo vedo come un punto da prendere col sorriso perché oggi era una gara polveriera, qualsiasi cosa ti poteva esplodere in mano. Ogni volta che si accendeva la battaglia la Fiorentina affondava, e invece stavolta la Fiorentina ha reagito, un segnale è arrivato. Diamo tempo a Vanoli di lavorare, non fasciamoci la testa. La difesa a quattro nel merito di oggi non c'entra niente, i gol non vengono per via della disposizione a tre ma per via della testa dei singoli. Ranieri è fragilissimo, Pongracic lontano parente di quello dell'anno scorso.
