Leali: “Il rigore? So dove Gudmundsson li tira, ma ha cambiato angolo”

Leali: “Il rigore? So dove Gudmundsson li tira, ma ha cambiato angolo” - immagine 1
Nicola Leali ed Albert Gudmundsson, il duello dal dischetto. L'islandese ha battuto l'x compagno di squadra
Redazione VN

Nicola Leali conosce bene Albert Gudmundsson. Nonostante questo il portiere el Genoa non è arrivato sul rigore dell'islandese, ed ha raccontato l'episodio a Dazn:

"La Fiorentina è in difficoltà, ma è una squadra forte ed in campo ha messo tanta intensità. AQnche noi abbiamo dato il massimo, e questo spinge i tifosi., Il rigore? io e Vazquez parliamo sempre di alcune situazioni. io so che ad Albert piace tirare il rigore centrale, ed a fine partita me lo ha anche detto.: "Ti conosco, so che lo sapevi, ed ho cambiato angolo". Spesso nei rigori si tratta di questo. Albert è un giocatore freddo, ed è stato più bravo di me"

