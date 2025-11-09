Nicola Leali conosce bene Albert Gudmundsson. Nonostante questo il portiere el Genoa non è arrivato sul rigore dell'islandese, ed ha raccontato l'episodio a Dazn:
Leali: "Il rigore? So dove Gudmundsson li tira, ma ha cambiato angolo"
Nicola Leali ed Albert Gudmundsson, il duello dal dischetto. L'islandese ha battuto l'x compagno di squadra
"La Fiorentina è in difficoltà, ma è una squadra forte ed in campo ha messo tanta intensità. AQnche noi abbiamo dato il massimo, e questo spinge i tifosi., Il rigore? io e Vazquez parliamo sempre di alcune situazioni. io so che ad Albert piace tirare il rigore centrale, ed a fine partita me lo ha anche detto.: "Ti conosco, so che lo sapevi, ed ho cambiato angolo". Spesso nei rigori si tratta di questo. Albert è un giocatore freddo, ed è stato più bravo di me"
