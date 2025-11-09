Vanoli: “Dobbiamo ripartire dalle cose semplici. Ecco cosa ho detto ai ragazzi”

"Entrare nella testa in mezzo allenamento non è facile. Quando sei in queste situazioni devi partire dallo spirito e dalla compattezza, e dalla voglia di capire dove siamo. Questo per noi deve essere un aspetto fondamentale, in questi momenti devi ritrovare la fluidità e la positività che ti permette di non fare gli errori che abbiamo commesso sui gol. I gol sulle palle inattive li avevo visti anche io, infatti siamo passati a uomo, ma sulla linea non ho avuto il tempo di lavorare, ho cercato di dare più compattezza. I ragazzi devono essere consapevoli, cercavo la prestazione perchè anche in coppa si è buttato un punto al 90'. Bravi i ragazzi che sono entrati, con un bello spirito. Spesso la cosa che fa più paura è ritrovare la consapevolezza di dove sei, questo ho voluto far capire ai ragazzi. I nostri tifosi sono delusi, ma oggi un passettino lo abbiamo fatto. Abbiamo tanti probloemi, prima dobbiamo tornare a fare le cose semplici, poi in futuro si può anche pensare di cambiare qualcosa. Oggi per dire abbiamo trovato poco Nicolussi, e quando lo abbiamo trovato lui non è stato bravo a trovare le mezz'ali libere. Con la sosta dobbiamo lavorar forte, siamo la Fiorentina e tutti si devono dare una mano".