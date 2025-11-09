Vanoli (conf): “2° gol? Protestiamo troppo. Oggi avevo alcune paure”

"Sono entrato in un frullatore in due giorni, questa è una pagina vuota da scrivere. Ci dobbiamo dimenticare quello che abbuiamo fatto fino ad ora, la Fiorentina giocava da squadra che doveva andare in Champions League , e poi ti ritrovi ultimo. Oggi la squadra è rimasta unita, e da qua dobbiamo ripartire. Per uscire da qua ci vuole pazienza, ora abbiamo due settimane, e con questo atteggiamento usciranno le qualità, ma oggi non doveva uscire quello. Noi dobbiamo essere più scaltri , ma abbiamo qualità. Nicolussi è andato subito in verticale, ma si potevano trovare le mezz'ali. Rispetto alla Conference i ragazzi hanno capito che ci sono più partite, senza perdere la testa. A Mainz la squadra non aveva capito l'importanza di un punto. Sono tutti importanti i ragazzi, anche chi gioca meno. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è che stavamo difendendo male . Oggi siamo stati disattenti sulle seconde palle, e mi sono messo a uomo sui piazzati. I dati ci dicono che rispetto allo scorso anno siamo peggiorati, e sulla linea non potevo lavorare. Sul'uscita di De Gea abbiamo il vizio di alzare troppo le mani , e queste cose mi urtano, bisogna giocare."

La mentalità

"In queste situazioni si parte dalla a, per uscire, poi quando vai meglio puoi provare tutto. In questo campionato bisogna sgomitare. Oggi abbiamo messo un mattoncino, ed i ragazzi lo devono capire. La mia paura è che questa squadra pensi che la partita dopo la vinci, ed in questi due giorni ho lavorato su questo, era la mia paura quando sono venuto qui. Il gruppo ha voglia, ma ci vuole pazienza, ed uscire a lì sarà lunga. Le carezze bisogna meritarsele, ora bisogna stare con i piedi per terra. Oggi abbiamo noi torto, visto che siamo ultimi. In questi giorni ho avuto la fortuna di conoscere questi ragazzi, anche chi è entrato. C'era la voce che la Fiorentina al 60' crollasse, ma siamo arrivati al novantesimo. sono contento per Piccoli, e andiamo avanti. da qui è andato via un grande uomo come Pioli, non è facile giudicare da fuori. Ho detto ai ragazzi che farò di tutto per uscirne, non posso giudicare la condizione fisica dei giocatori. Il problema è che oggi siamo lì, altrimenti non arrivavo io. Dobbiamo dimenticare il passato. Manca qualcosa al centrocampo, per il mio concetto di gioco, anche se valutare non è facile. Sohm ha fatto un bell'assist, ha fisicità, è giovane, e deve capire che è arrivato alla Fiorentina, come tanti altri del resto. Nicolussi ha le qualità, ma deve vedere meglio il gioco, e deve prepararsi meglio al gioco, ma è un giocatore intelligente. Poi ci sono Fagioli, Richardson, e voglio valutare anche lui che non ha mai giocato. Ranieri e Pongracic hanno preso due ammonizioni stupide, che ti condizionano la partita con i cambi"