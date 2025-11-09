VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta: “Dodò alzi il livello e poi forse può abbracciare Vitinha prima del match”

Le impressioni a caldo in diretta radio
Redazione VN

David Guetta, direttore del Pentasport, ha analizzato Genoa-Fiorentina 2-2 sulle frequenze di Radio Bruno:

Io voglio ricordare che Dodò ha segnato appena un gol alla Fiorentina, il suo livello è questo. Si può permettere di abbracciare Vitinha prima della partita quando alza il livello delle sue prestazioni. Oggi la squadra ha fatto dei piccoli passi avanti, ma andiamoci piano, davvero. De Gea? Non saprei se ha colpa sul primo gol, sicuramente il secondo pareggia la prodezza sul rigore, a me sembra più un errore di Mandragora su Ostigard.

