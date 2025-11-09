Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sohm prima di Genoa-Fiorentina: “Vanoli ci ha trasmesso una mentalità diversa”
news viola
Sohm prima di Genoa-Fiorentina: “Vanoli ci ha trasmesso una mentalità diversa”
L'intervento del numero 7 viola
Abbiamo parlato tanto e lavorato negli due ultimi giorni col nuovo mister. Siamo pronti. Il mister ci ha trasmesso una mentalità diversa, vogliamo vincere la prima partita in campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA