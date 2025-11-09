Vanoli sui piazzati: “Ho cambiato le marcature. Ma non potevo lavorare su tutto”

Uno dei grossi problemi della Fiorentina in questo in questo inizio di stagione sono le palle inattive. Nel calcio moderno i piazzati sono fondamentali, come sta insegnando la Premier League. Molte situazioni sono studiate, e l'improvvisazione è sempre minore. Il Genoa con un gran battitore come Aaron Martin ha creato grosse difficoltà alla Fiorentina. Paolo Vanoli ha detto la sua proprio su questo tema a Dazn:
"I gol presi sulle palle inattive li avevo visti anche io prima della partita, infatti siamo passati a uomo dalla zona, ma sulla linea non ho avuto il tempo di lavorare, ho cercato di dare più compattezza. I ragazzi devono essere consapeevoli, cercavo la prestazione perchè anche in coppa si è buttato un punto al 90'."
