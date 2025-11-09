Aglietti: “Dodo è un paradosso. Conosco Vanoli, farà le sue valutazioni su tutti”

Ospite di "Viola" su Rtv38, Alfredo Aglietti, ex calciatore ed oggi allenatore, dice la sua sul momento della Fiorentina:
L'allenatore toscano da calciatore ha giocato con l'attuale tecnico gigliato a Verona
Io sinceramente questa grande differenza con le altre prestazioni non l'ho vista ma a Vanoli non si può dire nulla, è arrivato da due giorni. Serve una bella vittoria per dare un po' di ossigeno, perché la squadra deve iniziare ad avere anche un po' di continuità, la classifica inizia ad allungarsi. Ho giocato con Paolo (Vanoli, ndr), le sue squadre hanno sempre fatto bene e usato il 3-5-2, è un ragazzo d'oro con un carattere forte. I singoli? Un Dodo così sottotono è un paradosso, considerando che in campo dovrebbe essere uno dei più forti, immagino che Vanoli debba riflettere anche su quella zona di campo, farà sicuramente le sue valutazioni in questa sosta su tutti gli elementi a sua disposizione.
