Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Viviano: “A Genova ho visto qualcosa. Ecco la mia previsione sulle retrocesse”

news viola

Viviano: “A Genova ho visto qualcosa. Ecco la mia previsione sulle retrocesse”

Emiliano Viviano
"La Fiorentina ha mostrato almeno una compattezza che prima non si vedeva. Credo e spero che si tirerà fuori dalla zona rossa"
Redazione VN

Nell'ultima puntata di Aura Sport su youtube, post 11esima giornata di Serie A, Emiliano Viviano ha speso qualche parola sul pareggio maturato tra Genoa e Fiorentina con un occhio di riguardo, come sempre, per i viola adesso allenati da Vanoli. Queste le parole dell'ex portiere viola:

Nella Fiorentina almeno si è visto qualcosa dal punto di vista delle distanze, una squadra compatta e coesa che prima non si era vista. Poteva vincerla contro il Genoa, la Fiorentina ha preso una rete da palla inattiva e il 2-2 con un'azione da Mai dire Gol. Ci sono le basi per costruire, spero e credo che la Fiorentina si tirerà fuori dalla zona retrocessione. Chi retrocederà? Difficile dirlo, provo a dire tre tra Pisa, Cagliari, Verona e Parma.

Leggi anche
La Fiorentina oggi su radio e tv locali
Galante: “I tanti gol subiti dalla Fiorentina? Non è solo colpa della difesa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA