Nell'ultima puntata di Aura Sport su youtube, post 11esima giornata di Serie A, Emiliano Viviano ha speso qualche parola sul pareggio maturato tra Genoa e Fiorentina con un occhio di riguardo, come sempre, per i viola adesso allenati da Vanoli. Queste le parole dell'ex portiere viola:
Viviano: “A Genova ho visto qualcosa. Ecco la mia previsione sulle retrocesse”
"La Fiorentina ha mostrato almeno una compattezza che prima non si vedeva. Credo e spero che si tirerà fuori dalla zona rossa"
Nella Fiorentina almeno si è visto qualcosa dal punto di vista delle distanze, una squadra compatta e coesa che prima non si era vista. Poteva vincerla contro il Genoa, la Fiorentina ha preso una rete da palla inattiva e il 2-2 con un'azione da Mai dire Gol. Ci sono le basi per costruire, spero e credo che la Fiorentina si tirerà fuori dalla zona retrocessione. Chi retrocederà? Difficile dirlo, provo a dire tre tra Pisa, Cagliari, Verona e Parma.
