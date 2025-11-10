Così Fabio Galante, ospite in collegamento al "Salotto Viola" su Italia 7 condotto da Simone Pagnini:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galante: “I tanti gol subiti dalla Fiorentina? Non è solo colpa della difesa”
news viola
Galante: “I tanti gol subiti dalla Fiorentina? Non è solo colpa della difesa”
L'intervento dell'ex difensore di Inter, Torino e Livorno al "Salotto Viola"
Non è facile partire per giocare con in testa un obiettivo importante e poi ritrovarsi in fondo alla classifica invischiato nella battaglia per non retrocedere. Non ne sta andando una giusta ai viola, l'aspetto positivo è che siamo a novembre e ci sono tante partite da giocare e molti punti a disposizione. Serve andare a combattere su ogni campo anche per portare a casa solo un punto, Vanoli è bravissimo a preparare la squadra e gli impegni da affrontare. Bisogna resettare la mente rispetto agli obiettivi iniziali ed a quanto fatto anche lo scorso anno. I 18 gol subiti dalla Fiorentina? Non per difendere la mia ex categoria, ma non è solo colpa del reparto arretrato. Tutta la squadra deve aiutare quando si fanno le due fasi, quindi anche quando si difende. Io ritengo i centrali viola di un ottimo livello a livello individuale, deve essere la squadra a fare il salto di qualità, da ogni punto di vista, come concentrazione e cattiveria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA