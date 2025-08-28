Malusci: “Comuzzo? Il problema non sono mai le partenze. Dzeko aiuterà i compagni”

" Questa partita per Pioli deve servire per valutare i giocatori che non si sono espressi nel precampionato . Per esempio, Fortini , Parisi, Fazzini, Richardson, insomma tutti i calciatori che ancora non hanno dimostrato il proprio valore. Ci sarà un giusto mix tra seconde linee e titolari."

"Credo che il bosniaco abbia parlato con Pioli, soprattutto visti l'età avanzata. L'ex City dovrà mettersi a disposizione della squadra e aiutare ogni compagno . Dzeko può ricoprire il ruolo di Kean, anche se le sue caratteristiche sono diverse. A livello tattico è avanti rispetto agli altri attaccanti in Serie A. I giocatori con la sua esperienza servono per esaltare il nostro campionato."

Comuzzo?

"Per me, quando hai un Viola Park che è in grado di farti nascere dei calciatori in casa, l'obiettivo dovrebbe essere quello di tenerli questi ragazzi. Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic sono tutti calciatori cresciuti nel tuo vivaio che poi sono andati via. Oggi avresti una squadra fatta con giocatori cresciuti in viola. Ovviamente con le cifre alte nel mercato è giusto fare delle cessioni. Anche per Comuzzo, l'offerta era altissima e quindi lo avrei ceduto per acquistare un calciatore più forte. Il problema non sono mai le cessioni, ma chi arriva al loro posto."