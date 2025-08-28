Semplici: “L’allenatore sui cambi ha sempre ragione. Ndour? Serve pazienza”

L'ex allenatore di Spal e Cagliari, Leonardo Semplici è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole

Leonardo Semplici ha commentato il nuovo corso della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul mercato viola, Stefano Pioli e la gara di stasera:

"Il livello del Polissya lo abbiamo visto all'andata. Pioli sicuramente farà giocare i calciatori meno impiegati fino ad adesso. E' comunque una partita da affrontare con grande rispetto, però la Fiorentina ha la forza di poterla vincere."

Perché Pioli ha fatto quei cambi a Cagliari? — "L'allenatore ha sempre ragione. Conosce il momento e la settimana del calciatore che esce. Voleva ottenere situazioni diverse rispetto a quelle che in quel momento faceva Ranieri. La Fiorentina ha una rosa lunga con tanti giocatori di qualità. Ci sono sempre delle chiare motivazioni dietro ad un cambio. L'allenatore ha sempre sotto controllo quello che succede nella propria rosa. Mi auguro che la Fiorentina possa fare un campionato diverso rispetto al solito. Credo che la fase d'impostazione sarà importantissima per Pioli, per questo durante l'anno vedremo tanti cambi, anche in difesa. Serviranno tanti giocatori di palleggio in rosa, perché il gioco è totalmente cambiato rispetto all'anno scorso."

Turnover col Polissya? — "Credo che giocheranno dei calciatori che hanno bisogno di minutaggio. Sarà un giusto mix tra riserve e titolari. Oggi con i 5 cambi il turnover è più ampio rispetto al passato. Non mi sorprenderei se Pioli cambiasse 6/7 giocatori rispetto alla gara col Cagliari."

Ndour? — "E' un giocatore di prospettiva. Ha bisogno della fiducia dell'allenatore e dell'ambiente. Non c'è dubbio che Pioli abbia molta fiducia in lui. Serve pazienza perché è un ragazzo giovane. Giocare nella Fiorentina non è semplice. La piazza si aspetta risultati. Credo che abbia le qualità per potersi affermare e dimostrare il proprio valore."