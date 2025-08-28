Gutsulyak (Polissya): “Fiorentina? Eravamo affaticati. 36h di pullman per tornare”

Oleksiy Gutsulyak, centrocampista del Polissya, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sulla sfida con la Fiorentina di Pioli, ma non solo:
Questo mese, a causa di questi continui e lunghissimi spostamenti, è stato il più lungo della mia carriera. Ma per noi è fondamentale farci vedere in Europa e ricordare a tutti quello che succede in Ucraina. Dopo la partita contro il Paks, i nostri avversari sono tornati a casa in 4 ore, mentre noi ne abbiamo impiegate 36 per rientrare dall’Ungheria. Siamo arrivati alla partita contro la Fiorentina già affaticati. Non è una scusa, ma dimostra quanto sia difficile per i club giocare in Europa senza la possibilità di volare dall’Ucraina. Voglio però ringraziare il nostro presidente, Hennadiy Butkevych, per l'aiuto
