Kean squalificato, Piccoli non in lista Uefa: è la notte di Dzeko

C’è una qualificazione da portare a casa, quindi è bandita qualsiasi tipo di distrazione. Una Fiorentina che, senza Kean squalificato, col neo acquisto Piccoli fuori dalla lista Uefa di questi playoff e Beltran ancora escluso dai convocati perché sul mercato, sarà guidata in attacco da Dzeko, alla prima da titolare dal suo arrivo a Firenze. Il bosniaco, 154 presenze e 65 gol nelle coppe europee, ha smaltito i fastidi alla schiena e punta a lasciare il segno: "Edin sta bene ed è pronto per giocare dall’inizio" annuncia Pioli che potrebbe affiancargli Fazzini lasciando rifiatare inizialmente l’autore del 3-0 dell’andata, Gudmundsson.