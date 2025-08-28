Testa al Polissya senza dimenticare il Torino. Stefano Pioli annuncia turnover, ma non per questo sarà una Fiorentina dimessa quella che, dopo il 3-0 ottenuto una settimana fa che ha permesso di lavorare in fiducia, si presenterà stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sede scelta per il ritorno dei playoff di Conference League a causa dell’attuale inagibilità del Franchi.
Kean squalificato, Piccoli non in lista Uefa: è la notte di Dzeko
Nel ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya sarà il bosniaco a guidare l'attacco della Fiorentina
C’è una qualificazione da portare a casa, quindi è bandita qualsiasi tipo di distrazione. Una Fiorentina che, senza Kean squalificato, col neo acquisto Piccoli fuori dalla lista Uefa di questi playoff e Beltran ancora escluso dai convocati perché sul mercato, sarà guidata in attacco da Dzeko, alla prima da titolare dal suo arrivo a Firenze. Il bosniaco, 154 presenze e 65 gol nelle coppe europee, ha smaltito i fastidi alla schiena e punta a lasciare il segno: "Edin sta bene ed è pronto per giocare dall’inizio" annuncia Pioli che potrebbe affiancargli Fazzini lasciando rifiatare inizialmente l’autore del 3-0 dell’andata, Gudmundsson.
