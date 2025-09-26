Viola News
Malusci: “C’è troppa negatività a Firenze. Pioli deve recuperare i big”

Alberto Malusci ha parlato della Fiorentina di Stefano Pioli, in vista del derby contro il Pisa di domenica
Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha detto la sua sulla squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno: 

"Soltanto poche settimane fa, in tanti, abbiamo dato 6,5/7 al mercato. Quindi non capisco questa negatività. Poi è ovvio che quello che fa arrabbiare è il gioco e i risultati. Mi piacerebbe vedere una critica costruttiva, non feroce e cattiva come quella attuale. A Firenze si fa troppo alla svelta a giudicare. I top della squadra non stanno giocando bene. Diamo il tempo a questi calciatori di recuperare la propria forma fisica e soprattutto quella mentale."

Ecco che Gudmundsson voglio vedere

"La Fiorentina è impegnata su tre fronti e credo che i carichi di lavoro siano stati fatti sulla forza. Per questo motivo credo che la squadra sia più pesante. Una volta smaltito il lavoro estivo la Fiorentina cambierà e arriveranno molti benefici ai giocatori. Io mi aspetto un Gudmundsson del livello della gara con la Lazio dell'anno scorso. Serve sintonia tra l'islandese e Kean. Gud deve essere più presente nelle varie azioni, perché servono i suoi assist. Pioli deve lavorare sulla testa dei calciatori. Non mi sono piaciute le parole di Trevisani e Palladino. I modi e i tempi sono stati sbagliati."

