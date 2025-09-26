Malusci: “C’è troppa negatività a Firenze. Pioli deve recuperare i big”

"Soltanto poche settimane fa, in tanti, abbiamo dato 6,5/7 al mercato. Quindi non capisco questa negatività . Poi è ovvio che quello che fa arrabbiare è il gioco e i risultati. Mi piacerebbe vedere una critica costruttiva, non feroce e cattiva come quella attuale. A Firenze si fa troppo alla svelta a giudicare . I top della squadra non stanno giocando bene. Diamo il tempo a questi calciatori di recuperare la propria forma fisica e soprattutto quella mentale."

Ecco che Gudmundsson voglio vedere

"La Fiorentina è impegnata su tre fronti e credo che i carichi di lavoro siano stati fatti sulla forza. Per questo motivo credo che la squadra sia più pesante. Una volta smaltito il lavoro estivo la Fiorentina cambierà e arriveranno molti benefici ai giocatori. Io mi aspetto un Gudmundsson del livello della gara con la Lazio dell'anno scorso. Serve sintonia tra l'islandese e Kean. Gud deve essere più presente nelle varie azioni, perché servono i suoi assist. Pioli deve lavorare sulla testa dei calciatori. Non mi sono piaciute le parole di Trevisani e Palladino. I modi e i tempi sono stati sbagliati."