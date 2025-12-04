Lucchesi: “Chi non regge la pressione di Firenze non merita la maglia viola”

Le parole dell'ex dirigente viola e non solo, Fabrizio Lucchesi, sul momento che sta vivendo la Fiorentina

L'ex dirigente anche della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi , ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa viola. Le sue parole:

"La Fiorentina è una sorpresa negativa. Adesso devono uscirne, passo dopo passo, senza guardare troppo in avanti. Vediamo se le parole di Dzeko col megafono verranno seguite da una prestazione degna di tale nome. I giocatori hanno una responsabilità enorme, ovvero quella di togliere da questa situazione società e tifosi che non si meritano questa classifica."