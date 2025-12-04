L'ex dirigente anche della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa viola. Le sue parole:
news viola
Lucchesi: “Chi non regge la pressione di Firenze non merita la maglia viola”
"La Fiorentina è una sorpresa negativa. Adesso devono uscirne, passo dopo passo, senza guardare troppo in avanti. Vediamo se le parole di Dzeko col megafono verranno seguite da una prestazione degna di tale nome. I giocatori hanno una responsabilità enorme, ovvero quella di togliere da questa situazione società e tifosi che non si meritano questa classifica."
"I calciatori devono dare di più"—
"Il calore della gente è sempre utile. I ragazzi devono avere consapevolezza della situazione. La tifoseria regala tanto alla squadra, ma chiede giustamente una classifica migliore. Se qualche giocatore non regge questa pressione non è degno di indossare una maglia come quella viola. I calciatori devono dare di più. Squadre attrezzate per la salvezza affrontano le partite in modo diverso rispetto alla Fiorentina, che ad inizio anno doveva lottare per l'Europa.
