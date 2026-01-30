Lucchesi avvisa: “Napoli superiore, ma la Fiorentina non può continuare così”

Fabrizio Lucchesi presenta Napoli-Fiorentina: "Azzurri superiori per valore, ma la Viola è insidiosa e deve reagire"

In vista della delicata trasferta del "Maradona", l'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per analizzare il momento delle due squadre. Una sfida che mette di fronte un Napoli ferito dall'eliminazione europea e una Fiorentina in cerca di punti salvezza.

Secondo Lucchesi, il Napoli ha il dovere di lottare per il vertice: "Il Napoli è una squadra costruita per primeggiare. Deve continuare a credere nella rimonta sull'Inter, perché i passi falsi degli avversari sono sempre possibili ". Gli azzurri, dunque, scenderanno in campo con la massima determinazione per non perdere ulteriore terreno.

L'insidia Viola

Nonostante il divario tecnico, Lucchesi si aspetta una reazione d'orgoglio da parte della squadra di Vanoli: "Il Napoli affronterà una squadra insidiosa, perchéla Fiorentina non può continuare così. Sul piano dei valori il Napoli è superiore, ma per chi rincorre è sempre complicato perché non ha mai un riferimento certo".