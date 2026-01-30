Da Napoli: “Squadra stanca e decimata dalle assenze. Il logorio fisico è evidente”

"Il Napoli è stanco, decimato dalle assenze e sta vivendo un momento complicato. Scenderà in campo dopo neanche 70 ore, con giocatori che stanno accusando un certo logorio fisico. Adesso per gli azzurri inizia una nuova stagione, con una sola partita a settimana e un posto in Champions da difendere. Conte? È un top della panchina, un vero vincente; è anche vero, però, che in carriera ha sempre fatto un po' di fatica con il doppio impegno."