Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport molto vicino alle vicende di casa Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno:
news viola
Da Napoli: “Squadra stanca e decimata dalle assenze. Il logorio fisico è evidente”
"Il Napoli è stanco, decimato dalle assenze e sta vivendo un momento complicato. Scenderà in campo dopo neanche 70 ore, con giocatori che stanno accusando un certo logorio fisico. Adesso per gli azzurri inizia una nuova stagione, con una sola partita a settimana e un posto in Champions da difendere. Conte? È un top della panchina, un vero vincente; è anche vero, però, che in carriera ha sempre fatto un po' di fatica con il doppio impegno."
C'è tanta stanchezza—
"Vergara potrebbe giocare domani, dato che tutta Napoli aspetta di vederlo di nuovo in campo. C'è però anche Giovane, che potrebbe portare una ventata di ottimismo. Anche i big che saranno presenti domani saranno stanchissimi: giocano quasi tutti per 90 minuti da almeno venti partite. Lukaku sta rientrando, ma per un calciatore della sua struttura serve tempo per recuperare la condizione migliore."
