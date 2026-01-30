Furio Valcareggi, intermediario e noto tifoso viola, ha detto la sua su Giuseppe Commisso a Lady Radio. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Valcareggi netto: “Giuseppe Commisso non è il mio presidente. Deve vendere!”
news viola
Valcareggi netto: “Giuseppe Commisso non è il mio presidente. Deve vendere!”
Valcareggi duro su Giuseppe Commisso
Dopo settantacinque anni passati a seguire la Fiorentina, ho maturato la convinzione di non meritare una struttura societaria come quella attuale. La presenza di Joseph come presidente non ha alcuna logica, così come quella di Catherine e Ferrari all’interno del board operativo. Di fronte a una situazione simile, mi sento costretto a prendere le distanze: Joseph non mi rappresenta, non lo considero il mio presidente e non lo voglio. A Firenze vorrei vedere Antognoni presidente, affiancato da Paratici. La società dovrebbe essere messa immediatamente in vendita. Firenze e la Fiorentina sono rappresentate da tante figure autorevoli, perché dovrebbe farlo Joseph Commisso? Confermare un organigramma che ha prodotto questo disastro è qualcosa di raro e incomprensibile. La cessione del club doveva essere avviata subito. La famiglia Commisso non ha mai mostrato vero attaccamento a Firenze. La Fiorentina è una cosa seria e la città non può essere trattata con superficialità. Joseph è entusiasta, ma resta il figlio di un uomo molto ricco: vive negli Stati Uniti, non conosce il calcio e non può avere in mano il destino della Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA