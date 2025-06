Sentite Lucarelli: “Pioli potrebbe diventare come Claudio Ranieri”

L'ex attaccante oggi allenatore Cristiano Lucarelli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Edin Dzeko, ma non solo:

"La coppia Dzeko-Kean è ben assortita. Insieme si completano. Con le dovute proporzioni, assomiglia all'operazione De Gea . La Fiorentina ha avuto questa intuizione sul portiere e adesso sull'attaccante. Il bosniaco è un nome suggestivo, che può ancora dare qualcosa. Potrebbe non avere più la mobilità di un tempo, ma insieme a Kean potranno fare molto bene . Questo acquisto ha una logica tattica. Kean può giocare sia con Dzeko che con Gudmundsson . Potrebbero giocare anche tutti e tre insieme, anche se l'islandese non è un vero e proprio trequartista. Questo attacco, avrebbe tantissime soluzioni per affrontare ogni avversario."

Pioli?

"E' un mio grande amico. E' una persona per bene. Potrebbe seguire le orme di Claudio Ranieri. Come comportamento è un tipo di persona capace di mettere d'accordo tutti. Conosce benissimo Firenze. La Fiorentina ha preso una garanzia come allenatore. La qualità della vita, viene prima dei soldi. Pioli arriva in viola motivatissimo. La sua è una scelta ponderata".