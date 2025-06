Pedullà: “Dzeko-Fiorentina, mancano solo dettagli”. Formula alla De Gea?

Adesso l'ultimo punto da chiarire rimane sulla formula del contratto: biennale oppure annuale con opzione di rinnovo di un'ulteriore stagione? Pedullà scrive che "quasi sicuramente" sarà la seconda opzione, quindi un accordo simile a quello che era stato stipulato l'anno scorso con De Gea, magari mettendo un tot di presenze per attivare il prolungamento, come successo con Cuadrado alla Juventus. E' un meccanismo per cautelarsi. Quel che conta, alla fine della fiera, è però che per Dzeko alla Fiorentina è sostanzialmente fatta, su input del futuro allenatore viola Stefano Pioli.