Il giornalista Vincenzo Di Pinto ha fatto il punto sulle ultime mosse di mercato della Fiorentina
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Vincenzo Di Pinto, giornalista de Il calcio nordico, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato di alcuni giocatori ed ex viola:
LE PAROLE
Gudmundsson? C'erano aspettative gigantesche su di lui, a differenza di Piatek da Albert ci si aspettava un salto da parte della Fiorentina, non c'è mai stata una certa crescita. L'auspicio è che con la Lazio possa almeno ritrovarsi. Njie? Non pensavo che il Toro lo cedesse, il calcio italiano ha bisogno di giocatori che saltano l'uomo e lui è uno di questi. Mi auguro che giochi il prima possibile, non so cosa deciderà Grosso che farà le scelte migliori secondo lui.
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