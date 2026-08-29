Nikola Kalinic, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai nostri microfoni direttamente dal Viola Park

Redazione VN
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Nikola Kalinic, ex attaccante della Fiorentina, oggi dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno direttamente dal Viola Park. Ecco le sue parole:

Sono molto felice di essere s Firenze per festeggiare il centenario. Ci sono stati momenti belli qui, chi si scorda l'1-4 con l'Inter a Milano. Ho giocato il calcio migliore possibile a Firenze con Paulo Sousa, anche in Europa League. Sono cresciuto tanto. I tifosi sono stati sempre con noi, abbiamo vinto tante partite. Oggi sono arrivati tanti calciatori nuovi. Kean? Vediamo chi arriva adesso.
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Kalinic

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