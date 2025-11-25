Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Juventus, senti Rocchi: “Pablo Marì-Vlahovic? Doveri ha sbagliato, il VAR no”

news viola

Juventus, senti Rocchi: “Pablo Marì-Vlahovic? Doveri ha sbagliato, il VAR no”

daniele doveri
Rocchi sulla decisione di Doveri
Redazione VN

Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale della Serie A, ha commentato gli episodi principali della giornata di campionato appena conclusa. Tra questi c'è sicuramente il contatto tra Pablo Marì e Dusan Vlahovic, che ha spinto l'arbitro Doveri a fischiare un calcio di rigore poi revocato dal VAR. Ecco le sue parole durante la trasmissione "Open Var" su DAZN:

Vedendo la partita la prima impressione è stata che fosse rigore, avrei fatto esattamente come Doveri. Analizzandolo correttamente al Var, Vlahovic si libera con un colpo da campione ma trattiene per primo Pablo Marì e se lo trascina addosso. La revisione è corretta

Leggi anche
Colantuono: “Kean non si è dimenticato come si segna. Ma quanti pali ha preso?!”
Carobbi: “A gennaio un grande centrocampista. Comuzzo? Qualcosa è successo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA