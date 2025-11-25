Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale della Serie A, ha commentato gli episodi principali della giornata di campionato appena conclusa. Tra questi c'è sicuramente il contatto tra Pablo Marì e Dusan Vlahovic, che ha spinto l'arbitro Doveri a fischiare un calcio di rigore poi revocato dal VAR. Ecco le sue parole durante la trasmissione "Open Var" su DAZN:
Juventus, senti Rocchi: "Pablo Marì-Vlahovic? Doveri ha sbagliato, il VAR no"
Juventus, senti Rocchi: “Pablo Marì-Vlahovic? Doveri ha sbagliato, il VAR no”
Rocchi sulla decisione di Doveri
Vedendo la partita la prima impressione è stata che fosse rigore, avrei fatto esattamente come Doveri. Analizzandolo correttamente al Var, Vlahovic si libera con un colpo da campione ma trattiene per primo Pablo Marì e se lo trascina addosso. La revisione è corretta
