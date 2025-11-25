Colantuono: “Kean non si è dimenticato come si segna. Ma quanti pali ha preso?!”

Stefano Colantuono, ex allenatore di Serie A, è stato intervistato a Lady Radio. Ecco il suo pensiero su Moise Kean e sulla Fiorentina:
I calciatori devono indossare la tuta da lavoro, non il completo elegante. I giocatori della Fiorentina hanno qualità, ma quando ci si trova in fondo alla classifica bisogna capire che ogni punto è fondamentale per uscire da una situazione difficile. Il peggior nemico è la paura: le questioni tattiche diventano secondarie, non fanno la differenza. Serve una serie di risultati positivi per ritrovare serenità e magari ipotizzare qualcosa di diverso, anche se per quest’anno credo sia improbabile. Kean non ha dimenticato come si segna, resta un giocatore di valore; è solo un momento difficile, e la Fiorentina ha colpito una quantità impressionante di pali
