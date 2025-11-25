Viola News
Lo scopritore di Kouadio: "Mi rende felice. Vi dico qual è il suo ruolo"

Le parole di Luca Paoletti, scopritore di Eddy Kouadio, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul giovane 2006
Luca Paoletti, scopritore di Eddy Kouadio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Mi sta facendo vivere delle emozioni uniche, soprattutto perché so quanto sia felice. Il momento non è facile, lo spogliatoio è condiviso da tutti, sia che giochi di più o meno. I giovani come Kouadio e Fortini portano freschezza e linfa verde. Il ruolo? Lo vedo meglio come difensore centrale o braccetto. Quinto di centrocampo non l'ho mai messo, ovvio però che in Serie A magari giocare più avanti ti permette di vivere con meno pressioni. In difesa qualsiasi errore vale doppio rispetto all'attacco. Con l'infortunio di Dodò e con il solo Fortini può trovare sempre più spazio per il ruolo di esterno.

