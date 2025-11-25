Carobbi: “A gennaio un grande centrocampista. Comuzzo? Qualcosa è successo”

Fagioli sta attraversando un momento difficile, ma Vanoli gli ha dato la possibilità di dimostrare il suo valore schierandolo titolare dopo le due settimane di pausa. Non l’ho visto così male, è andato meglio rispetto ad altre occasioni. Spero che percepisca la fiducia, altrimenti sarà necessario intervenire. A gennaio la Fiorentina avrà comunque bisogno di un centrocampista di livello, un leader in mediana, capace di proteggere la difesa filtrando il gioco ma anche di impostare e dettare i ritmi della squadra. Comuzzo assente? Qualcosa deve essere successo. Probabilmente aveva delle difficoltà, ci sarà un motivo. Lo scorso anno venne messo in marcatura su Lukaku, dimostrando di avere forza e capacità per affrontare centravanti importanti. È anche vero che contro la Juventus Pablo Marì ha commesso diversi errori. Tuttavia, lasciarlo da solo nell’uno contro uno rende tutto molto complicato, non è sostenibile. Il lavoro di Piccoli su Kean, sinceramente, non l’ho notato. Lui, Sohm e Marì sono stati i deludenti della partita. Kouadio e Fortini hanno qualità, ma è sbagliato pensare di poter giudicare subito i giovani