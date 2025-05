Guetta: “Parisi ha giocato una partita dignitosa. Beltran mi ha fatto tenerezza”

Un Parisi da 6

"Ho dato 6 a Parisi, perché secondo me sul primo gol non ha grandi colpe. Ha fatto una partita dignitosa in un ruolo non suo. Lo hanno puntato per tutta la gara ed è riuscito più volte ha recuperare il pallone e ripartire. Ormai è acclarato che il vice-Kean non può essere Beltran. In quel ruolo fa quasi tenerezza, è stato più volte sovrastato sul piano fisico dai due difensori del Betis. Nel calcio di oggi non può fare quel ruolo. La grinta e la rabbia della Fiorentina mi è piaciuta molto."