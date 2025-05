Natan: “Dobbiamo essere soddisfatti, la Fiorentina e Kean sono fortissimi”

Tra i giocatori del Betis che si sono fermati in mix zone con i giornalisti spagnoli, anche il difensore Natan in prestito dal Napoli. Il brasiliano ha commentato così il 2-1 contro la Fiorentina nella semifinale d'andata di Conference League: "Peccato? E perchè, abbiamo vinto" ha detto. "La Fiorentina è una grande squadra e sapevamo che sarebbe stata dura. Siamo stati bravi ma adesso abbiamo un'altra partita da giocare al ritorno. Siamo fiduciosi, abbiamo iniziato un po' male nella fase a gironi ma ora stiamo vincendo, siamo in forma anche in campionato e lavoriamo giorno dopo giorno".

In vista del ritorno Natan ha aggiunto: "La Fiorentina ha un grande attaccante che ha già segnato 23 gol quest'anno (Kean), dobbiamo andare in Italia con l'idea di giocare una bella partita e qualificarci alla finale. Il mio futuro? Non lo so ancora, ma voglio fare bene fino a fine stagione così che, se me ne andrò, avrò scritto il mio nome nella storia del Betis".