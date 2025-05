Fiorentina credici, non ti manca niente: Kean, Gud e i nostri babbi Gosens e De Gea

CREDERCI: per la storia della Fiorentina, per onorare 99 anni di gloria, per regalare ad una tifoseria Unica per Amore un'ennesima finale, per far felice quel GRANDE UOMO in panchina che tutte le partite se le vive con lo staff tecnico in quanto per adesso non può giocare (logicamente parlo di Edoardo Bove), per plasmare un allenatore giovane come Raffaele Palladino, per dare coraggio alla società nel credere in un futuro più stabile nella classifica che conta.